Американские законодатели предложили технологию отслеживания графических процессоров Nvidia для борьбы с контрабандой

Американский конгрессмен и физик Билл Фостер планирует представить законопроект, который обяжет производителей передовых чипов с искусственным интеллектом, таких как Nvidia, включать встроенную систему оповещения о местоположении.
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