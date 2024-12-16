Следствие отказало Янине Копайгородской в посещении церковных служб

Переведённая под домашний арест супруга сочинского экс-градоначальника Алексея Копайгородского Янина обратилась к следователям Министерства Внутренних Дел Российской Федерацией с просьбой позволить ей покидать жилище ради того, чтобы ходить в церковь.
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