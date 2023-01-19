"Бежать оттуда хочется": престижный район Владивостока оказался в "беде"

Ситуация в престижномрайоне Владивостока тревожит многих местных жителей. Очевидцы опубликовали кадры текущей обстановки в Tg-канале dpskontrol_125rus (18+).
Популярные статьи
- Первый канал убрал "идиота" после реакции камчатцев на неприятную шутку Якубовича
- Радиотренировка с подразделениями связи ВВО прошла в Республике Бурятия
- Экипажи истребителей Су-35С ВКС России отработали патрулирование и прикрытие самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации в зоне специальной операции
Свежие комментарии