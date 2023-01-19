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"Бежать оттуда хочется": престижный район Владивостока оказался в "беде"

"Бежать оттуда хочется": престижный район Владивостока оказался в "беде"

Ситуация в престижномрайоне Владивостока тревожит многих местных жителей. Очевидцы опубликовали кадры текущей обстановки в Tg-канале dpskontrol_125rus (18+).

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