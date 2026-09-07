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Мировое обозрение

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6 аномальных структур обнаружены на границе ядра и мантии Земли

6 аномальных структур обнаружены на границе ядра и мантии Земли

На глубине 2900 километров, в зоне, недоступной для прямого изучения, геофизики обнаружили не просто разрозненные аномалии, а гигантские непрерывные структуры.

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