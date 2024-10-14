iScience: плодовых мушек привлекают светлое пиво и красный эль

Бельгийские ученые из Фландрийского института биотехнологий при участии коллег из Германии выяснили, какие виды пива эффективнее всего привлекают плодовых мушек-дрозофил видов Drosophila melanogaster и Drosophila suzukii.
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