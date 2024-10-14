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  • Елена Иванова
    Вот точно, знаете я тоже думала что дело в работе, а оказалось в профессии. Сменила профессию, нашла работу и чувству...Что-то не нравитс...

Вечные аксессуары на все времена, которые должны быть у каждой модницы

Вечные аксессуары на все времена, которые должны быть у каждой модницы

Мода регулярно изменяется, дизайнеры придумывают что-то интересное, а порой и необычное. Не все в повседневной жизни перенимается с подиума, но многих тенденций, женщины, следящие за модой, стараются придерживаться.

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