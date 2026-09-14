Умеренное тепло и дожди сменяют сентябрьскую жару: прогноз погоды в Алтайском крае

В Алтайском крае 15 сентября ожидается около +18.+23 градусов и местами кратковременные дожди. Ветер подует юго-западный, 4-9 м/с, с порывами до 16 м/с, сообщает региональный Гидрометцентр.
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