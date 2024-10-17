Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Владимир Алтайцев
    А вы  не подумали, что  автор этого опуса  предупредил  мигрантов о рейде? А ведь  ни один комментатор  не задумался ...Силовики хотят за...
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    В Москве ожидается масштабный рейд силовиков по так называемым "мигрантским клубам" - молельным домам, подпольным меч...Силовики хотят за...
  • ninikooo Митусова
    👍👍👍Здесь бункер, там...

Цыгане пошли стенкой на инспекторов ДПС: Сотрудники оказались в западне. Нарушители не наказаны

Цыгане пошли стенкой на инспекторов ДПС: Сотрудники оказались в западне. Нарушители не наказаны

Avia.pro - СМИ В деревне Верхние Осельки, расположенной в тихом Всеволожском районе Ленобласти, вчерашний вечер обещал быть обычным и спокойным.

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