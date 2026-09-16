Записывайтесь на занятия «Московского долголетия» на Новогорской

Объявлен набор в группы «Московского долголетия» в нашем районе. Занятия будут проводиться в отделении Дворца творчества детей и молодежи «Неоткрытые острова» в 6-м микрорайоне на ул.
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