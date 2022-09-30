В Хабаровске оглашен приговор жительнице Амурска, похитившей у клиентов порядка одного миллиона рублей

В ходе предварительного следствия установлено, что с февраля по май 2021 года обвиняемая размещала объявления в социальных сетях о предоставлении услуг по изготовлению мебели для дома.
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