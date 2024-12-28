Винтажные фото — знаменитости и мороженое

Вы любите мороженое? Конечно любите! Как вообще можно не любить мороженое, особенно в жаркий летний день? Да, лето официально закончилось, но тепло и яркое солнце еще радуют нас, заставляя порой заглянуть в ближайший киоск с мороженым.