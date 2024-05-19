Фестиваль «Сметанинские встречи» в этом году начнётся 24 мая

В этот день в парке возле Красноборского центра культуры состоится открытие «Сметанинской беседки»Руководитель отдела культуры и туризма Красноборского округа Лариса Власова рассказала, что в Красноборске есть детская школа искусств, названная в честь Сергея Сметанина.