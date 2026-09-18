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Психолог Кардиакос заметила, что общая фамилия укрепляет единство в браке

Психолог Кардиакос заметила, что общая фамилия укрепляет единство в браке

Супруги с общей фамилией в среднем живут в браке дольше, чем пары, сохранившие разные фамилии. Психолог Анастасия Кардиакос связала это с ощущением единства и сложностью развода, сообщает «Радио 1» .

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