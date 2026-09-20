Два человека погибли от нападения медведя в Томской области

www.globallookpress.com/Michaela Walch/imageBROKER.com Двое мужчин погибли в результате нападения медведя в Колпашевском районе Томской области.
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