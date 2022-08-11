Молодых путешественников по программе студенческого туризма принимал Уссурийск

Молодых путешественников по программе студенческого туризма принимал Уссурийск

Приморская государственная сельскохозяйственная академия в Уссурийске подключилась к Программе молодежного и студенческого туризма.

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