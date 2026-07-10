19-летний житель Смоленской области подозревается в дропперстве

В результате проведенной проверки сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Руднянский» установили, что 19-летний студент одного из смоленских вузов, проживающий в Рудне, летом прошлого года в различных банках оформил на свое имя две банковские карты, которые передал через курьера неизвестным.