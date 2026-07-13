Введение США морской блокады против иранских судов в Ормузском проливе объяснили

Введение США морской блокады против иранских судов в Ормузском проливе укладывается в логику противостояния, которое не прекратилось после меморандума о перемирии, заявил старший преподаватель НИУ ВШЭ, научный сотрудник Института востоковедения РАН Григорий Лукьянов.
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