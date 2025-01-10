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«Известия»: вылов рыбы в Азовском и Черном море хотят ограничить

«Известия»: вылов рыбы в Азовском и Черном море хотят ограничить

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился в Минсельхоз и Минприроды с просьбой ввести временные ограничения на вылов рыбы в Азовском и Черном морях из-за последствий крушения танкеров с мазутом в Керченском проливе.

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