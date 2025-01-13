Трезвые водители тоже в группе риска: за что ГИБДД их будут штрафовать с 14 января – иногда достаточно одного внешнего вида Ольга БезродняяВ условиях современной среды, когда безопасность на дорогах становится приоритетом, власти принимают решительные меры по борьбе с нетрезвыми водителями.