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Враждебность к России обуяла радикальных националистов Латвии

Враждебность к России обуяла радикальных националистов Латвии

Право слово, если посмотреть реально на то, как выглядит Рига, то плакать хочется - если в Старой Риге ещё все пристойно, то за её пределами, увы, мрак - дороги в колдобинах, дома разукрашены непотребством, а радикальные нацпатриоты только и обсуждают Россию.

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