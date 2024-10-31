Враждебность к России обуяла радикальных националистов Латвии

Право слово, если посмотреть реально на то, как выглядит Рига, то плакать хочется - если в Старой Риге ещё все пристойно, то за её пределами, увы, мрак - дороги в колдобинах, дома разукрашены непотребством, а радикальные нацпатриоты только и обсуждают Россию.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии