Крики и размахивание руками во сне назвали возможными признаками тяжёлой деменции

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале eBioMedicine, такие формы поведения во сне, как крики, размахивание руками, пинки, могут быть ранними признаками болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви — тяжёлых нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся постепенным нарастанием симптоматики и осложнений.
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