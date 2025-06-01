Крики и размахивание руками во сне назвали возможными признаками тяжёлой деменции

Согласно исследованию, опубликованному в научном журнале eBioMedicine, такие формы поведения во сне, как крики, размахивание руками, пинки, могут быть ранними признаками болезни Паркинсона или деменции с тельцами Леви — тяжёлых нейродегенеративных заболеваний, характеризующихся постепенным нарастанием симптоматики и осложнений.