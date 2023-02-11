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Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ. У него 2 передачи в матче с «Анахаймом»

Евгений Малкин набрал 1200-е очко в НХЛ, сделав 2 передачи в матче с «Анахаймом». Форвард «Питтсбурга» отметился результативными действиями в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Дакс» (6:3, третий период).

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