Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Нефтяное "проклятье" России или почему расстроены либералы.

Нефтяное "проклятье" России или почему расстроены либералы.

Очень похоже, что в странах Запада и в рядах наших либералов появился новый танец.

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Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если понимать &quot;либеральные ценности&quot; только в экономическом плане - тогда верно, для такого либероида не нужно госрегулирование и &quot;свобода&quot; (личная) для них - это зарабатывать при том, чтобы меньше платить налогов в казну.
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18 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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15 час.
Валерий Вадимов
а куда индийские рупии девать...они нигде не котируются?сами репу чешут.или бананы покупать на них или веладываться в индусов
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13 час.

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