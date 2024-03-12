Очень похоже, что в странах Запада и в рядах наших либералов появился новый танец.
Нефтяное "проклятье" России или почему расстроены либералы.
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Если понимать "либеральные ценности" только в экономическом плане - тогда верно, для такого либероида не нужно госрегулирование и "свобода" (личная) для них - это зарабатывать при том, чтобы меньше платить налогов в казну.
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18 час.
Владислав Владислав
Хорошая статья.
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15 час.
Валерий Вадимов
а куда индийские рупии девать...они нигде не котируются?сами репу чешут.или бананы покупать на них или веладываться в индусов
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13 час.
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