CleanTechnica: Mission Darkness сделала защиту от электромагнитных бурь для машин

Компания Mission Darkness выпустила автомобильный чехол CyberCylent EMP Faraday для Tesla CyberTruck и других электрокаров, который должен защищать транспорт от разрушительных последствий вспышек на Солнце в виде следующих за ними электромагнитных бурь на Земле.
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