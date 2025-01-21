Пушков заявил, что Макрон демонстративно противопоставляет себя Трампу

Член Совфеда России Алексей Пушков высказался по поводу недавних речей французского лидера Эммануэля Макрона, предположив, что он нарочно пытается противопоставить себя своему коллеге из Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу.
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