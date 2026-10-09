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Похоже, продажи новых iPhone оказались ниже ожиданий Apple: производство компонентов для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сокращается на 20%

Похоже, продажи новых iPhone оказались ниже ожиданий Apple: производство компонентов для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max сокращается на 20%

Одна из возможных причин — рост стоимости смартфонов Apple столкнулась с более слабым, чем ожидалось, спросом на новые флагманские смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

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