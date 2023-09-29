Православный праздник почитания святых Веры, Надежды, Любови и матери их Софии отмечается 30 сентября Алла БуроваВ субботу, 30 сентября 2023 года русские православные христиане всего мира чтят память святых, а обладательницы этих имен отмечают именины.
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