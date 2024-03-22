Исследование: на каждые 10% увеличения количества бактерий в кишечнике риск госпитализации по поводу инфекции снижается почти на четверть

Исследование двух крупных групп европейских пациентов показало, что на каждые 10% увеличения количества бактерий, продуцирующих бутират, в кишечнике пациента риск госпитализации по поводу любой инфекции снижается на 14–25% в двух крупных национальных когортах.
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