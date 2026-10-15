🤾🏻♀️В России особое внимание уделяется массовому спорту. А насколько Крым — республика активных и спортивных? Президент России Владимир Путин поставил задачу: к 2030 вовлечь в занятия 70% граждан страны.
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