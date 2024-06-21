В девятый день Спортивных игр стран БРИКС разыграют 50 медалей

В Казани на девятый день Спортивных игр стран БРИКС разыграют 50 медалей в семи различных дисциплинах, включая плавание, художественную гимнастику, борьбу на поясах (корэш), дзюдо, фехтование, греблю на байдарках и каноэ, а также шахматы.
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