Вице-спикер Госдумы Даванков отправился в Белгород для помощи пострадавшим

Вице-спикер Государственной думы Владислав Даванков сообщил в своем Telegram-канале, что отправился с командой в Белгород для помощи пострадавшим в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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