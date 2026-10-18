У певца Андрея Губина остаются авторские права на написанные им песни. Об этом артист заявил на презентации бойз-бенда «Жара» в беседе с 5-tv.
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