"Яндекс" определится с дивидендами - основные события 9 сентября

В понедельник, 9 сентября, пройдут внеочередные общие собрания акционеров “Сегежи” и “Яндекса”. Первая компания решит вопрос с избранием совета директов, вторая - обсудит тему дивидендов (ранее совет директоров рекомендовал дивиденды за 1 полугодие 2024 года в размере 80 рублей на акцию).