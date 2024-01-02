Как праздновали Новый год советские лидеры

В Советском Союзе Новый год всегда был праздником деликатесов. Наши мамы и папы, бабушки и дедушки, доставали к столу самые редкие «вкусности», которые в обычные дни и даже праздники, не могли себе позволить.
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