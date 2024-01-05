«Между Россией и Западом не может быть союза ни ради интересов, ни ради принципов, мы, русские, должны неизменно помнить, что принципы, на которых стоят Россия и Европа, столь противоположны, столь взаимно отрицают друг друга, что жизнь одной возможна только ценой смерти другой.
"Между Россией и Западом не может быть союза..."
Комментарии
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JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
а белорусы забыли , что они живут за бабки России . так как Беларусь должна России официально более 8 миллиардов Долларов самый большой долг России чем должники других стран . А сколько раз обманывали Россию? В состав России не вступили , по референдуму общей валюты тоже нет. В Войне на Украине не участвуют , зато бабло берут без зазрения совести . А Еще забыли что Гомельская , Витебская и Могилевская области это земли России , да и западная Беларусь после ВОВ тоже по приказу Сталина вошла в Белоруссию, но после вывода с СССР земли России не вернули ! Это как ? под дурочку ?
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16 час.
ДЗ
Дмитрий Зайцев
Я рад, что вам нравится союз России и Белоруссии. Вы настоящий патриот.
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11 час.
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