«Зелёные куртки» Его Величества Война в лесу - не для линейной пехоты!Во всех европейских армиях лёгкая пехота, умевшая сражаться в рассыпном строю, появилась примерно одновременно: в середине XVIII века.
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«Зелёные куртки» Его Величества Война в лесу - не для линейной пехоты!Во всех европейских армиях лёгкая пехота, умевшая сражаться в рассыпном строю, появилась примерно одновременно: в середине XVIII века.
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