Риелтор Константин Муравьев назвал цену самой дешевой квартиры в Москве. Как он рассказал в эксклюзивном комментарии aif.
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Это в Москве, а что в регионах, там также только цены ниже. В СССР молодые получали квартиры работая на предприятиях. Сегодня они не спешат заводить семьи-а это и демография и привлечение мигрантов, расслоение обществ и распри, рождаемость идёт на спад!