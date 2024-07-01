Подростка из Кузбасса задержали за связь с «Легионом Свободы России»

В Кузбассе подростка обвиняют в участии деятельности террористической организации.Несовершеннолетний подросток в мае 2024 года вступил в запрещенное объединение «Легион Свободы России», признанное террористическим.
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