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Подростка из Кузбасса задержали за связь с «Легионом Свободы России»

Подростка из Кузбасса задержали за связь с «Легионом Свободы России»

В Кузбассе подростка обвиняют в участии деятельности террористической организации.Несовершеннолетний подросток в мае 2024 года вступил в запрещенное объединение «Легион Свободы России», признанное террористическим.

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