Учащиеся посетили учреждение культуры ´Бобруйский художественный музей´.

В рамках реализации пилотного проекта ´Установление единого бесплатного дня посещения Республики Беларусь учащимися, получающими общее среднее, профессионально-техническое, среднее специальное образование´ учащиеся учебной группы №22 27 сентября 2023 года посетили учреждение культуры ´Бобруйский художественный музей´, где в настоящее время располаг .
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