В Челябинской области железнодорожники запустили акцию для пассажиров пригородных поездов

За путешествия по родному краю туристы получат приятные бонусы.В Челябинской области пассажиры пригородных поездов смогут стать участниками бесплатных экскурсий и получить другие приятные бонусы, путешествуя по городам региона по железной дороге.
За путешествия по родному краю туристы получат приятные бонусы.В Челябинской области пассажиры пригородных поездов смогут стать участниками бесплатных экскурсий и получить другие приятные бонусы, путешествуя по городам региона по железной дороге.
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