В Нарьян-Маре прошло торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Госавтоинспекции

Сегодня, 3 июля 2021 года, на территории средней школы №3 Нарьян-Мара состоялось торжественное мероприятие, посвященное 85-летию Госавтоинспекции.
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