Жена Боголюбова решила уволиться из МИД Украины после бегства мужа за границу по поддельному паспорту

Бывший первый заместитель министра иностранных дел, постпред Украины при международных организациях в Вене Эмине Джапарова подала заявление об отставке после скандала, связанного с отъездом за границу ее мужа-миллиардера Геннадия Боголюбова, который является партнером украинского олигарха Игоря Коломойского*.