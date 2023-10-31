Не милые, а несчастные: ветеринары просят не покупать котов с плоской мордой

Кошки с плоскими мордами выглядят очень мило и мультяшно, поэтому, к примеру, их часто дарят детям. Однако перед тем, как завести котенка, стоит задуматься над тем, какие наследственные болезни могут его ждать в будущем и готовы ли вы к регулярным походам к ветеринару.