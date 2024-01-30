Из Windows удалили WordPad

Компания Microsoft окончательно убрала из операционных систем Windows текстовый редактор WordPad. Специалисты корпорации посоветовали потребителям использовать Office Word для открытия текстовых документов — например, для форматов .
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