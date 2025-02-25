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Денис Диденко назначен главным советником управления президента РФ

Денис Диденко назначен главным советником управления президента РФ

Денис Диденко, участник программы "Время Героев", стал главным советником управления президента РФ по социальному мониторингу.

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