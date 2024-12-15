Арсенал Жукова: какое оружие больше всего любил «маршал Победы»

Первый маршал Советского Союза Георгий Жуков был страстным любителем оружия, отдавая предпочтение холодному и охотничьему – любовь к первому сохранилась еще с кавалерийских времен Первой мировой и Гражданской войн, а охотился Жуков при первой возможности, где бы не служил.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии