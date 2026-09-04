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Чемпионат Испании. «Реал» в гостях у «Бетиса»,  «Атлетико» сыграет с «Атлетиком» в субботу, «Барса» – с «Валенсией» в воскресенье

4-й тур Ла Лиги стартует в пятницу матчем « Бетис » – « Реал ». В субботу « Атлетико » сыграет в гостях с «Атлетиком».

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