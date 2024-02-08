NYT: военные ВСУ все чаще дезертируют из-за прекращения военной помощи США

Солдаты начали дезертировать в связи с неуверенностью в будущей поддержке со стороны западных стран. Об этом сообщил член разведывательного подразделения с помощью дронов, капитан Вооруженных сил Украины (ВСУ) Олег Войцеховский, его цитирует газета The New York Times.
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