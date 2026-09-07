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Генерала МВД и топ-менеджеров «Евротранса» задержали по делу о хищении топлива

Экс-замглавы подмосковной полиции, генерал-майора МВД Сергея Малькова, двух бывших высокопоставленных сотрудников министерства, а также совладельца и председателя совета директоров «Евротранса» Игоря Мартышова и троих топ-менеджеров компании задержали по делу о присвоении ведомственного топлива, принадлежащего подмосковному ГУВД.

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