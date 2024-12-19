Продолжив давать Украине ложные надежды, НАТО лишь продлит ее агонию. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети X раскритиковал генсека альянса Марка Рютте за встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским.
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